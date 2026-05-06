Ядерний шантаж до «сакральних дат»: Путін наказав провести стрільби балістичними ракетами біля США

Російська Федерація повертається до тактики демонстрації ядерного потенціалу. На військовому полігоні "Кура", що в Усть-Камчатському краї, стартували випробування балістичних ракет. За даними місцевих екстрених служб, навчання триватимуть протягом п'яти днів — якраз у період травневих свят у РФ.

Полігон Кура, через море біля Аляски

Офіційні структури агресора вже запровадили суворі обмеження для цивільного населення в районі проведення стрільб.

"Ракетні випробування розпочалися на військовому полігоні "Кура", повідомило місцеве МНС. Стрільби пройдуть з 6 по 10 травня, людям закрили доступ до полігону та прилеглих до нього районів", — йдеться у повідомленні росЗМ І.

Зазначений об'єкт, розташований за пів тисячі кілометрів від Петропавловська-Камчатського, має стратегічне значення для Кремля. Його використовують як кінцеву точку для перевірки боєздатності міжконтинентального озброєння.

"Полігон "Кура"... використовується для відпрацювання точності поразки цілей при запусках балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд", — підкреслюють пропагандисти.

Варто зауважити, що інтенсивність таких навчань значно зросла. Хоча останні комплексні тренування стратегічних сил стримування під наглядом диктатора відбулися восени позаминулого року, нинішні пуски стануть першими випробуваннями такого масштабу за останні 18 місяців. Аналітики пов'язують цей крок зі спробою Москви посилити тиск на міжнародну спільноту на тлі військових невдач та ізоляції.

