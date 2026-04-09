Ядерный шантаж возвращается: кто теперь на прицеле Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Ядерный шантаж возвращается: кто теперь на прицеле Кремля

Обвинения в «европейской бомбе» и угрозы Медведева - это новая фаза давления Москвы на Запад

9 апреля 2026, 08:45
Кравцев Сергей

Россия усиливает ядерную риторику в адрес стран Запада, пытаясь повлиять на единство союзников Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны, где отмечается скоординированная информационная кампания Кремля.

Ядерный шантаж возвращается: кто теперь на прицеле Кремля

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, Москва обвинила Европейский Союз в попытках создания собственного ядерного оружия и даже донесла эти претензии до США. Такие заявления, считают эксперты, направлены на подрыв доверия между Вашингтоном и европейскими столицами, а также на создание напряженности внутри западного блока.

Отдельное внимание в отчете уделено заявлениям заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он вновь выступил с угрозами применения ядерного оружия, включая нестратегические системы, против так называемых "враждебных целей". Подобная риторика, как подчеркивают в ISW, уже стала регулярным элементом давления Москвы.

Аналитики считают, что Кремль сознательно усиливает тему ядерной эскалации, чтобы воздействовать на общественное мнение в Европе и США. Таким образом Россия пытается снизить уровень поддержки Украины и заставить западные страны пересмотреть свою политику.

При этом подобные заявления не обязательно свидетельствуют о реальной подготовке к применению ядерного оружия. Скорее речь идет об информационной стратегии, направленной на запугивание и раскол союзников.

Эксперты подчеркивают: усиление ядерной риторики совпадает с периодами, когда Россия сталкивается с трудностями на фронте и дипломатическом направлении. В таких условиях Кремль традиционно прибегает к угрозам как инструменту давления, стремясь изменить баланс в свою пользу без прямой эскалации конфликта.

Россия сохраняет масштабные территориальные амбиции в войне против Украины, которые значительно выходят за пределы Донецкой области. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны со ссылкой на данные украинской стороны.




