Ядерний шантаж повертається: хто тепер на прицілі Кремля

Росія посилює ядерну риторику на адресу країн Заходу, намагаючись вплинути на єдність союзників України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни, де наголошується скоординована інформаційна кампанія Кремля.

За даними аналітиків, Москва звинуватила Європейський Союз у спробах створення власної ядерної зброї та навіть донесла ці претензії до США. Такі заяви, вважають експерти, спрямовані на підрив довіри між Вашингтоном та європейськими столицями, а також створення напруженості всередині західного блоку.

Окрема увага у звіті приділена заявам заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. Він знову виступив із погрозами застосування ядерної зброї, включаючи нестратегічні системи, проти так званих "ворожих цілей". Подібна риторика, як наголошують в ISW, вже стала регулярним елементом тиску Москви.

Аналітики вважають, що Кремль свідомо посилює тему ядерної ескалації, щоби впливати на громадську думку в Європі та США. Таким чином, Росія намагається знизити рівень підтримки України і змусити західні країни переглянути свою політику.

При цьому такі заяви не обов'язково свідчать про реальну підготовку до застосування ядерної зброї. Швидше йдеться про інформаційну стратегію, спрямовану на залякування та розкол союзників.

Експерти наголошують: посилення ядерної риторики збігається з періодами, коли Росія стикається з труднощами на фронті та дипломатичному напрямі. У таких умовах Кремль традиційно вдається до погроз як інструменту тиску, прагнучи змінити баланс на свою користь без прямої ескалації конфлікту.

