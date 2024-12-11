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Япония может похоронить крупный проект Путина

Ключевой проект "Газпрома" "Сахалин-2" может вскоре закрыться

сегодня, 16:51
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Автор:
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Slava Kot

Один из крупнейших проектов России по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), "Сахалин-2", рискует потерять своих главных клиентов — японские энергетические компании. Долгосрочные контракты на поставку газа, которые начнут истекать с 2026 года, оказались под вопросом из-за уменьшения спроса и геополитических рисков.

Япония может похоронить крупный проект Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Япония активно сокращает долю газа в энергетическом балансе. К 2030 году правительство планирует снизить его с 33% в 2023 году до 20%, одновременно увеличив долю возобновляемой энергии до 38%. Кроме того, доступность газа из других стран и соглашение стран G7 об уменьшении зависимости от российских энергоресурсов ставят под вопрос необходимость Японии покупать газ у РФ.

Японские компании все чаще заключают соглашения с поставщиками из США, Австралии, Малайзии и Омана. Также в фокусе — новые проекты по добыче СПГ на Аляске и Канаде, которые позволят доставлять газ из этих регионов немного дольше, но риски сотрудничества с этими странами значительно ниже, чем с Россией.

Первыми завершатся контракты с электрогенерирующей компанией JERA в 2026 году. Таким образом, сокращение спроса на "Сахалин-2" может стать серьезным ударом для российской энергетической отрасли. Отказ ключевых клиентов, таких как Япония, значительно усложнит работу "Газпрома", ведь геополитическая изоляция России из-за войны в Украине ограничивает возможности Кремля для поиска новых покупателей и наполнения бюджета РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Япония провоцирует Россию на использование ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Япония хочет рекордно увеличить финансирование обороны.



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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/rival-lng-supplies-sakhalins-depleting-fields-give-japan-an-exit-russian-gas-2024-12-11/
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