Юлия Навальная обвинила Путина в убийстве мужа: реакция Кремля
НОВОСТИ

Юлия Навальная обвинила Путина в убийстве мужа: реакция Кремля

В Кремле заявили, что ничего не знают о заявлении Навальной, обвинившей Путина в убийстве ее мужа.

18 сентября 2025, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Вдова российского политика Алексея Навального, Юлия Навальная, публично заявила, что ее муж был убит в исправительной колонии в феврале 2024 года в результате отравления. В убийстве мужа Навальная обвиняет российского диктатора Владимира Путина.

Юлия Навальная обвинила Путина в убийстве мужа: реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Навальная опубликовала видеообращение на своем YouTube-канале по поводу смерти своего мужа. По ее словам, анализы, проведенные в двух западных лабораториях, подтвердили применение запрещенных веществ.

"Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия", — сказала Навальная.

Она также призвала лаборатории, проводившие исследования, обнародовать результаты. Однако пока ни названия учреждений, ни детали анализов не были разглашены.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами CNN получил вопрос о заявлениях Навальной и причастности Путина к смерти российского политика.

"Мне ничего не известно об этих ее заявлениях. Здесь я ничего не могу сказать. Это никак не может повлиять ни на политическую ситуацию, ни на переговорный процесс по Украине", – отреагировал Песков.

Алексей Навальный был арестован в январе 2021 года по возвращении из Германии, где проходил лечение после покушения с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". В России против него был открыт ряд уголовных дел, в результате которых он получил более 30 лет заключения. Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор, где он провел там более 300 дней. В феврале 2024 года администрация колонии на крайнем севере РФ объявила о его смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруга Навального ответила, готова ли побороться за пост президента РФ.

Также "Комментарии" писали, что украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне.



