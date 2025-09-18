Рубрики
Вдова российского политика Алексея Навального, Юлия Навальная, публично заявила, что ее муж был убит в исправительной колонии в феврале 2024 года в результате отравления. В убийстве мужа Навальная обвиняет российского диктатора Владимира Путина.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Навальная опубликовала видеообращение на своем YouTube-канале по поводу смерти своего мужа. По ее словам, анализы, проведенные в двух западных лабораториях, подтвердили применение запрещенных веществ.
Она также призвала лаборатории, проводившие исследования, обнародовать результаты. Однако пока ни названия учреждений, ни детали анализов не были разглашены.
Спикер Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами CNN получил вопрос о заявлениях Навальной и причастности Путина к смерти российского политика.
Алексей Навальный был арестован в январе 2021 года по возвращении из Германии, где проходил лечение после покушения с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". В России против него был открыт ряд уголовных дел, в результате которых он получил более 30 лет заключения. Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор, где он провел там более 300 дней. В феврале 2024 года администрация колонии на крайнем севере РФ объявила о его смерти.
