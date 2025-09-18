Юлія Навальна звинуватила Путіна у вбивстві чоловіка: реакція Кремля

Вдова російського політика Олексія Навального, Юлія Навальна, публічно заявила, що її чоловік був убитий у виправній колонії у лютому 2024 року внаслідок отруєння. У вбивстві чоловіка Навальна звинувачує російського диктатора Володимира Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Навальна опублікувала відеозвернення на своєму YouTube-каналі щодо смерті свого чоловіка. За її словами, аналізи, проведені у двох західних лабораторіях, підтвердили застосування заборонених речовин.

"Я стверджую, що Володимир Путін винний у вбивстві мого чоловіка Олексія Навального. Я звинувачую російські спецслужби у розробці забороненої хімічної та біологічної зброї", — сказала Навальна.

Вона також закликала лабораторії, які проводили дослідження, оприлюднити результати. Проте поки що ні назви установ, ні деталі аналізів не були розголошені.

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами CNN отримав питання щодо заяв Навальної та причетності Путіна до смерті російського політика.

"Мені нічого не відомо про ці її заяви. Тут я нічого не можу сказати. Це ніяк не може вплинути ні на політичну ситуацію, ні на переговорний процес по Україні", — відреагував Пєсков.

Олексій Навальний був заарештований у січні 2021 року після повернення з Німеччини, де проходив лікування після замаху із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок". У Росії проти нього відкрили низку кримінальних справ, у результаті яких він отримав понад 30 років ув’язнення. Навального неодноразово відправляли до штрафного ізолятора, де він загалом провів там понад 300 днів. У лютому 2024 року адміністрація колонії на крайній півночі РФ оголосила про його смерть.

