Россия Z-пропагандист Поздняков возмущен бездействием Кремля из-за визита Зеленского в Армению
Z-пропагандист Поздняков возмущен бездействием Кремля из-за визита Зеленского в Армению

«Самая позорная страница истории»: в России критикуют власть за неспособность помешать международным визитам Зеленского

4 мая 2026, 12:53
Недилько Ксения

Известный российский Z-блогер Владислав Поздняков разразился гневной критикой в адрес руководства РФ из-за визита Владимира Зеленского в Ереван. Пропагандист выразил откровенное разочарование тем, что украинский президент беспрепятственно прибыл в страну, которую в Москве привыкли считать своим союзником.

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Поздняков не скрывает шока от того, что поездка состоялась именно в Армению: "Зеленский прямо в Ереван прилетел... к нашему стратегическому партнеру?". Он подверг резкой критике Кремль и Министерство обороны РФ, упрекая их в отсутствии решительных действий. По словам блогера, то, что российские силовики не смогли "спланировать операцию по его увлечению", свидетельствует о полной беспомощности.

Автор сообщения описывает состояние российской внешней политики как "новый уровень дна" и сравнивает ситуацию со "старческой импотенцией" на международной арене. Его возмущение усилил и тот факт, что в Ереване одновременно проходил саммит о помощи Украине.

Подытоживая свои впечатления от дипломатического успеха Киева и бездействия Москвы, Поздняков заявил, что нынешние события крайне унизительны для России: "Самая позорная страница истории выпала именно на наше поколение", — резюмировал он.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в Ереване , что украинские дроны способны "посетить" парад в Москву.

Украина владеет техническими возможностями для проведения воздушных операций непосредственно над российской столицей во время торжественных мероприятий врага. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, подчеркнув рост мощности отечественного ВПК: "Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве".



