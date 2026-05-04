Z-пропагандист Поздняков обурений бездіяльністю Кремля через візит Зеленського до Вірменії

Відомий російський Z-блогер Владислав Поздняков вибухнув гнівною критикою на адресу керівництва РФ через візит Володимира Зеленського до Єревана. Пропагандист висловив відверте розчарування тим, що український президент безперешкодно прибув до країни, яку в Москві звикли вважати своїм союзником.

Поздняков не приховує шоку від того, що поїздка відбулася саме до Вірменії: "Зеленський просто в Єреван прилетів... до нашого стратегічного партнера?". Він піддав різкій критиці Кремль та Міністерство оборони РФ, дорікаючи їм у відсутності рішучих дій. За словами блогера, те, що російські силовики не спромоглися "спланувати операцію з його захоплення", свідчить про повну безпорадність.

Автор допису описує стан російської зовнішньої політики як "новий рівень дна" та порівнює ситуацію зі "старечою імпотенцією" на міжнародній арені. Його обурення підсилив і той факт, що в Єревані одночасно проходив саміт щодо допомоги Україні.

Підсумовуючи свої враження від дипломатичного успіху Києва та бездіяльності Москви, Поздняков заявив, що нинішні події є вкрай принизливими для Росії: "Найганебніша сторінка історії випала саме на наше покоління", — резюмував він.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський наголосив у Єревані, що українські дрони здатні "завітати" на парад у Москву.

Україна володіє технічними можливостями для проведення повітряних операцій безпосередньо над російською столицею під час урочистих заходів ворога. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, підкресливши зростання потужності вітчизняного ВПК: "Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві".