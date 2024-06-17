За чем едет Путин в Северную Корею: что он попросит у Ким Чен Ына

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на этой неделе планирует посещение Северной Кореи. Ожидается, что во время встречи с Ким Чен Ыном он будет обсуждать поддержку России посредством поставок боеприпасов и ракет, считает политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Путин и Ким Чен Ын
По словам Кулика, российские войска сейчас испытывают дефицит боеприпасов, и все производимое сразу используется для атак на территорию Украины. России нужно накопить запас определенных видов ракетных вооружений для восстановления массовых бомбардировок, и в этом может помочь Северная Корея.
То есть, говорит политический эксперт, Северная Корея может передать России определенное количество ракет наземного базирования, имеющих дальность полета до 600 км, что позволяет обстреливать не только Харьков, но и другие города вдоль разграничивающей линии.
Кроме того, Кулик не исключает, что КНДР может снабжать оккупантами боеприпасы различных калибров, мины, патроны и другие военные материалы. Однако маловероятно, что Северная Корея будет готова направить свои войска для участия в российско-украинской войне.
По словам эксперта, Северная Корея может частично покрыть дефицит боеприпасов и это будет использоваться в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже завтра Путин собирается посетить Северную Корею.
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