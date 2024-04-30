За "фейки" об армии в РФ массово конфискуют имущество: официальная статистика

Российские суды начали в 2-3 раза чаще конфисковывать имущество у россиян по политическим статьям, чем это было до полномасштабной войны против Украины.

В РФ усилили репрессии против противников войны. Фото из открытых источников

Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на официальную статистику российского судебного департамента.

По статьям о преступлениях против общественной безопасности (205-227 УК РФ) в 2023 году российские суды вынесли на 45% больше решений о конфискации, чем в 2022 году, а по сравнению с довоенным 2021 годом рост составил 210%.

Отмечается, что к упомянутым статьям относятся, в частности, "фейки" об армии и "оправдание терроризма". По соответствующим статьям судят противников войны в Украине, политических активистов и нелояльных к политике Кремля деятелей культуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.