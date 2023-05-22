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За кого бы проголосовали россияне на выборах президента: неожиданное второе место

Россияне избрали кандидатуры за которые бы проголосовали на выборах президента. Среди результатов есть неожиданные фамилии, в том числе военные преступники и давно умершие люди.

сегодня, 16:35 comments3946
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Автор:

Slava Kot

Компания Russian Field провела социологический опрос, спросив у россиян, за кого бы они проголосовали на предстоящих президентских выборах. О результатах исследования сообщает портал со ссылкой на Russian Field.

За кого бы проголосовали россияне на выборах президента: неожиданное второе место

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников


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Российская социологическая служба Russian Field провела опрос, где попросила россиян представить гипотетическую ситуацию, связанную с выборами, на которой свой голос можно отдать за любую кандидатуру.

На первом месте с большим отрывом оказался российский диктатор Владимир Путин. Свой голос за него отдали 30,2% россиян. Еще 28,8% опрошенных затруднились ответить, а 4,1% указали, что проголосовали бы за себя, или за члена своей семьи.

Согласно опросу реальных конкурентов Путину нет, однако на втором месте среди публичных людей оказался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого поддержали бы 2% россиян. Тройку лидеров замыкает заключенный в России оппозиционер Алексей Навальный – 1,8%.

За кого бы проголосовали россияне на выборах президента: неожиданное второе место - фото 2

Интересно, что россияне в опросе также указали мёртвых персон, среди которых оказался бывший депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский и советский диктатор Иосиф Сталин. Россияне этих кандидатов поддержали бы 1,3% и 0,6% соответственно.

Следующие выборы президента Российской Федерации намечены на 17 марта 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший агент КГБ указал, кого боится Путин: два человека.

Также "Комментарии" писали, что напуганные жители Белгородской области Российской Федерации обращаются к местным властям с просьбой предоставить оружие перед украинским контрнаступлением.



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Источник: https://russianfield.com/300days
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