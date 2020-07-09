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За обнуление Путина на референдуме в России голосовали мертвые души - СМИ

Голоса на референдуме в России "отдали" тысячи недействительных паспортов, - Медуза

сегодня, 11:31
Автор:

Виолетта Комаровская
За обнуление Путина на референдуме в России голосовали мертвые души - СМИ

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Проголосовать за изменения в Конституцию РФ и обнуление президентских сроков Путина через интернет смогли тысячи "избирателей" с недействительными паспортами. Подобных нарушений во время референдума были тысячи, пишет "Медуза". 

Обнаружить нарушения, которые происходили во время голосования, журналистам удалось постфактум. На сайте Главного управления МВД по вопросам миграции есть сервис, где можно проверить любой российский паспорт и выяснить, действителен ли он. Более того, всю базу таких паспортов можно скачать без каких-либо ограничений. Именно она и помогла выявить множественные нарушения. 

Перед самим голосованием журналисты получили в распоряжение базу паспортных данных россиян, который зарегистрировались для голосования онлайн. Такую разослали главам избирательных комиссий и никакого грифа "секретно" на огромной базе персональных данных российских граждан не было. 

Сравнив два списка, оказалось, что многие из россиян на дистанционное голосование успешно зарегистрировались дважды. А многие, и вовсе, смогли проголосовать по недействительным паспортам. Их данные есть в списке Управления по вопросам миграции, то есть МВД России считает их документы недействительными. И таких "избирателей" журналисты насчитали почти 5 тысяч. И это только в Москве, Московской и Нижегородской областях.  

Также оказалось, что к началу референдума несколько сот паспортов интернет-избирателей, которые смогли зарегистрировать по недействительным документам, вдруг стали действительными и исчезли с базы МВД.

Ранее "Комментарии" рассказывали о результатах референдума за изменения Конституции Российской Федерации. 




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