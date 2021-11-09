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За ролик с использованием гранатомета против россиян открыли уголовное производство

О проблемах с законом рассказал режиссер российского интернет-сериала

сегодня, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна
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В России съемочная группа проекта BARAKuda выпустила новый ролик с участием вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина. Из-за этого ролика под названием "Виталий Наливкин предотвратил теракт" против авторов возбуждено уголовное производство. Об этом пишет "Секрет фирмы".

За ролик с использованием гранатомета против россиян открыли уголовное производство

Ролик выложили в сентябре, скрин с видео

В ролике главный герой стреляет из гранатомета, мужчина вроде бы случайно попал в агитационный билборд партии "Единая Россия", а затем уничтожает автобусную остановку. Хотя по словам режиссера ролика Андрея Клочкова, у местных властей не было претензий к съемочной группе после ролика, а место съемок осмотрели работники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

К тому же, режиссер говорит, что настоящее оружие они не использовали, а купили макет противотанкового гранатомета. Во время съемок никто не пострадал, соблюдали правила безопасности. Для эффекта применяли пиротехнику.

Однако теперь против съемочной группы Barakuda возбудили уголовное дело по статье хулиганство и применение взрывчатых веществ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы как строжайшее наказание.

Обвинения выдвинули Клочкову, оператору-монтажнику Александру Анисимову и продюсеру проекта Семену Вавилову. Теперь якобы Уссурийская администрация предъявляет претензии авторам интернет-сериала и известила о причиненном вреде на сумму 32 тысячи рублей. Именно по заявлению администрации возбуждено уголовное дело.

Режиссер BARAKuda говорит, что в студии провели обыски. Ранее одну из актрис сериала 43-летнюю Ларису Кривоносову, исполняющую роль сотрудницы полиции Марины Вульф, приговорили к трем месяцам колонии за нарушение правил административного надзора.

Как сообщал портал "Комментарии", новый сериал возглавил рейтинг на Netflix и сместил "Игра в кальмара".


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Источник: https://secretmag.ru/news/realnogo-granatomyota-u-nas-ne-bylo-rezhissyor-rolikov-pro-vitaliya-nalivkina-rasskazal-ob-ugolovnom-dele-09-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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