Заберет территории: Каспаров назвал "молчаливого врага" Путина, который подтолкнет РФ к краху

Российский оппозиционер и гроссмейстер Гарри Каспаров считает, что после падения режима Владимира Путина Россию может ожидать не скорый переход к демократии, а период хаоса и борьбы между разными центрами влияния. Кроме того, главным внешним бенефициаром возможного распада страны он называет Китай.

Гарри Каспаров. Фото из открытых источников

Гарри Каспаров в интервью Ивану Тютрину отметил, что в условиях десятилетий коррупции и авторитарного правления создать демократические институции за короткое время практически невозможно. По его мнению, уход Путина может, напротив, усилить центробежные тенденции внутри Российской Федерации.

"Конечно, никакого прямого перехода к демократии в России быть не может. Скорее всего, там возможна ситуация хаоса. Я думаю, что крах режима, по всей вероятности, вызовет центробежные силы", — указывает Каспаров.

Отдельно Каспаров обратил внимание на роль Китая. По его словам, Пекин уже имеет значительное экономическое и политическое влияние в Сибири и на Дальнем Востоке.

Каспаров также задал вопрос, смогут ли российские силы, стремящиеся сохранить государство, не допустить его масштабного распада.

"Удастся ли создать какую-то конструкцию, которая сможет предотвратить тотальный распад страны? Каждый из нас сделает, что он сможет, но совсем не факт, что это удастся. Мне кажется, мы уже дошли до той точки, когда вероятность того, что Китай станет территориальным бенефициаром распада России, значительно выше".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гарри Каспаров назвал единственный возможный вариант окончания войны в Украине.