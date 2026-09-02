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Забере території: Каспаров назвав "мовчазного ворога" Путіна, який підштовхне РФ до краху

Гаррі Каспаров заявив про неминучий хаос після Путіна та оцінив шанси Китаю забрати території РФ.

2 вересня 2026, 21:25
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Автор:
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Slava Kot

Російський опозиціонер і гросмейстер Гаррі Каспаров вважає, що після падіння режиму Володимира Путіна Росію може чекати не швидкий перехід до демократії, а період хаосу та боротьби між різними центрами впливу. Крім того, головним зовнішнім бенефіціаром можливого розпаду країни він називає Китай.

Забере території: Каспаров назвав "мовчазного ворога" Путіна, який підштовхне РФ до краху

Гаррі Каспаров. Фото з відкритих джерел

Гаррі Каспаров в інтерв’ю Івану Тютріну зазначив, що в умовах десятиліть корупції та авторитарного правління створити демократичні інституції за короткий час практично неможливо. На його думку, відхід Путіна може, навпаки, посилити відцентрові тенденції всередині Російської Федерації.

"Звичайно, ніякого прямого переходу до демократії в Росії бути не може. Швидше за все, там можлива ситуація хаосу. Я думаю, що крах режиму, дуже ймовірно, викличе відцентрові сили", — вказує Каспаров.

Окремо Каспаров звернув увагу на роль Китаю. За його словами, Пекін уже має значний економічний і політичний вплив у Сибіру та на Далекому Сході. 

Каспаров також поставив питання, чи зможуть російські сили, які прагнуть зберегти державу, не допустити її масштабного розпаду. 

"Чи вдасться створити якусь конструкцію, яка зможе запобігти тотальному розпаду країни? Кожен із нас зробить, що він зможе, але зовсім не факт, що це вдасться. Мені здається, ми вже дійшли до тієї точки, коли ймовірність того, що Китай стане територіальним бенефіціаром розпаду Росії, значно вища за 50%", — додав Каспаров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав єдиний можливий варіант закінчення війни в Україні.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PiyDz83C7U0&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.dialog.ua%2F
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