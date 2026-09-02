Забере території: Каспаров назвав "мовчазного ворога" Путіна, який підштовхне РФ до краху

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Slava Kot
Російський опозиціонер і гросмейстер Гаррі Каспаров вважає, що після падіння режиму Володимира Путіна Росію може чекати не швидкий перехід до демократії, а період хаосу та боротьби між різними центрами впливу. Крім того, головним зовнішнім бенефіціаром можливого розпаду країни він називає Китай.
Гаррі Каспаров. Фото з відкритих джерел
Гаррі Каспаров в інтерв’ю Івану Тютріну зазначив, що в умовах десятиліть корупції та авторитарного правління створити демократичні інституції за короткий час практично неможливо. На його думку, відхід Путіна може, навпаки, посилити відцентрові тенденції всередині Російської Федерації.
Окремо Каспаров звернув увагу на роль Китаю. За його словами, Пекін уже має значний економічний і політичний вплив у Сибіру та на Далекому Сході.
Каспаров також поставив питання, чи зможуть російські сили, які прагнуть зберегти державу, не допустити її масштабного розпаду.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гаррі Каспаров назвав єдиний можливий варіант закінчення війни в Україні.