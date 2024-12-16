Зачем Путин держит возле себя «ястребов»: появилось неожиданное объяснение

Кремлевский диктатор Владимир Путин не очень любит принимать решения об эскалации сам, об этом сообщил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин предпочитает, чтобы их ему предлагали.

Владимир Путин

"Для этого он как раз и держит подле себя "ястребов". Тем надо вовремя почувствовать, что начальник готов к решительному шагу, и озвучить соответствующее предложение. Они должны внести его от своего имени", — говорит Галлямов.

По его словам, такая схема принятия решений психологически очень сильно облегчает российскому диктатору принятие опасных решений.

"Когда приходит время, те как бы сами начинают "витать в воздухе". Степень личной ответственности в этой ситуации сильно снижается; возникает ощущение, что "буквально все вокруг этого хотят". Постепенно начинает казаться, что ты вообще не при чём, твоей рукой "водит история", — говорит россиянин.

По его словам, такая вот интересная у российского диктатора психологическая особенность. Лукашенко, например, подобного рода ухищрения не нужны, он просто делает то, что считает нужным.

"Он диктатор в чистом виде — примитивный как животное. Путин — другой, он гораздо более сложносочинённый. Изначально ведь он не был чужд ценностям либерализма, прав человека, модернизма и так далее. Чтобы превратиться в узурпатора и ретрограда ему понадобилось предпринимать специальные усилия, создавать особую конструкцию — дескать, а что я? Всё, что со мной происходит, предопределено свыше", — говорит Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп займёт на переговорах недружественную по отношению к России позицию, кремлевский диктатор Владимир Путин предпочтёт с ним не конфликтовать.



