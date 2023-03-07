Зачем Путин хватается за сирийского диктатора

Во время своего визита в Москву сирийский диктатор Башар Асад планирует получить от РФ деньги, а России нужны наемники и, возможно, возвращение обратно поставленного в Сирию оружия. Об этом заявила в Телеэфире политическая аналитика, кандидат физико-математических наук Ольга Курносова, пишут "Комментарии".



Асад собирается в Москву

По словам эксперта, режим Асада держится на российских штыках и тесная связь Путина с Асадом — давняя и устойчивая.

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“И если бы не военная помощь РФ, если бы не российские войска, вряд ли бы сегодня Асад был во главе Сирии. Ведь у них тесная связь и она давняя и устойчивая", — отметила Курносова.

Потенциальный визит преподносится как нечто чрезвычайное, ведь в Кремль сегодня фактически никто не ездит.

“Любой международный визит сейчас преподносится как нечто сверхъестественное, но оно сверхъестественное и есть, потому что те страны, которые готовы в лице своих лидеров приезжать в Москву, сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки. Следовательно, нужно что-то говорить населению, ведь Кремль все время пытается откреститься от того, что остается практически в полной изоляции, поэтому остается только хвататься за Асада", – говорит Курносова.

Аналитик отметила, что при том, что у России сегодня денег нет, — на Асада и на войну хватит всегда.

“А вот россиянам придется затянуть пояса. И уже вспомнить старые времена, когда с продуктами в России было очень плохо”, — добавила эксперт.

На портале "Комментарии" говорилось, что СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции. В феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190 000 тонн дизтоплива.

Писали "Комментарии" ранее, и о том, что Россия ведет против действующего правительства Молдавии гибридную войну. Задача российских властей — изменить ситуацию в стране изнутри и сделать страну своим вассалом в тылу Украины.

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