Зачем Путин хватается за сирийского диктатора

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Моесеенко Валентина
Во время своего визита в Москву сирийский диктатор Башар Асад планирует получить от РФ деньги, а России нужны наемники и, возможно, возвращение обратно поставленного в Сирию оружия. Об этом заявила в Телеэфире политическая аналитика, кандидат физико-математических наук Ольга Курносова, пишут "Комментарии".
Асад собирается в Москву
По словам эксперта, режим Асада держится на российских штыках и тесная связь Путина с Асадом — давняя и устойчивая.
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Потенциальный визит преподносится как нечто чрезвычайное, ведь в Кремль сегодня фактически никто не ездит.
Аналитик отметила, что при том, что у России сегодня денег нет, — на Асада и на войну хватит всегда.
На портале "Комментарии" говорилось, что СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции. В феврале РФ отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190 000 тонн дизтоплива.
Писали "Комментарии" ранее, и о том, что Россия ведет против действующего правительства Молдавии гибридную войну. Задача российских властей — изменить ситуацию в стране изнутри и сделать страну своим вассалом в тылу Украины.
Читайте на портале "Комментарии" — воюя в Украине, Кремль уничтожает Бурятию.
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