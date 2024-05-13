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Зачем Путин передвинул Шойгу и Патрушева: у Зеленского разгадали шахматную доску Кремля

Михаил Подоляк объяснил, что означают кадровые перестановки в российском правительстве

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Кардинальные изменения в российской управленческой вертикали, устроенные Путиным, свидетельствуют о нескольких вещах. Свою версию также представил Михаил Подоляк.

Зачем Путин передвинул Шойгу и Патрушева: у Зеленского разгадали шахматную доску Кремля

Николай Патрушев (фото из открытых источников)

Первая – это переход РФ к военному "коммунизму" (тотальная милитаризация экономики и перестройка систем снабжения армии) для ресурсного обеспечения "бесконечной войны"…

Вторая – перераспределения функционального воздействия между представителями традиционных кланов. Резкое уменьшение количества влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0"…

Третья – развязка постоянной задачи, чтобы обуздать армейскую коррупцию (низведение группы Шойгу)…

Последняя, по мнению Подоляка, пошаговое выдавливание на периферию "дворцовых амбиций" группы Патрушева (что, кстати, прямо говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали)…

РФ окончательно самоизолируется и намерена масштабировать войну, расширить ее формат, при этом, перестраивая экономику на функционирование в остодефицитном формате. При этом нет никакого варианта, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, по этой причине любые переговорные форматы невозможны, заявил Михаил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США рассказали, для чего на самом деле Путин заменил Шойгу. Российский диктатор Владимир Путин производит замены руководителей, в частности в Минобороны РФ, усиливая подготовку к затяжной войне в Украине. Есть также возможность, что Путин готовится к предстоящей конфронтации со странами НАТО. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW).

Американские эксперты отмечают, что Владимир Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова в должности министра обороны России 12 мая, переведя Шойгу на должность секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева.
 



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Обсуждения

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Наталія

сегодня, 21:40

такий вумний, аж страшно...хто ще тебе читає, брехло, фантазуй далі...


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