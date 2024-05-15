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Зачем Путин заговорил о мире: что срочно хочет получить кремлевский диктатор

Кремлевский диктатор Владимир Путин опять заговорил о том, что он готов пойти на мирные переговоры с Украиной. Как считает военный обозреватель Александр Коваленко, ему срочно нужна пауза в войне и информационная перезагрузка

сегодня, 14:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин дал интервью китайскому агентству "Синьхуа". В нем он дал высокую оценку китайскому так называемому мирному плану относительно урегулирования "кризиса" в Украине. При этом, суть мирной инициативы Пекина состоит в том, чтобы начать переговоры между Киевом и Кремлем без вывода российских войск и сохранении ситуации по линии фронта, которая будет на момент переговоров.

Зачем Путин заговорил о мире: что срочно хочет получить кремлевский диктатор

Владимир Путин

То есть, подчеркивает Коваленко, предложение Китая целиком и полностью отвечает интересам террористической России. Ведь тогда она сможет сохранить за собой захваченные территории и получить передышку, которую использует для того, чтобы восстановить свой потенциал.

После этого, как считает Коваленко, через год или два Россия пойдет на Украину войной с новой силой. Но пока, добавляет эксперт, Кремлю очень нужна передышка.

В этом контексте Коваленко говорит, что наступление, которое РФ начала в конце прошлого года, принесло ей очень ощутимые потери, и это при весьма спорных результатах этой наступательной кампании. Сейчас, добавляет эксперт, активность России продолжается с помощью показушных действий на Харьковщине.

"Путин пытается нарочито показать, что его армия может наступать по всем фронтами, и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах",
- отмечает Коваленко и добавляет, что на самом деле, оккупационная армия истощается боями в Украине и не накапливает ресурса, при этом удары перешли на территорию самой РФ.

То есть, отмечает Коваленко, весь мир видит, что украинцы не боятся бить вглубь российской территории, а оккупанты против таких ударов практически беззащитны.

Кроме того, подчеркивает эксперт, кремлевский диктатор также срочно нуждается в пауза и информационной перезагрузке. Ему, как считает Коваленко, нужен хотя бы год информационной тишины.

"Чтобы забылось то, насколько российская армия опозорилась в Украине, и насколько она беспомощна даже в вопросах защиты собственной страны",
- подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, добавил Коваленко, кремлевский диктатор и делает заявления о том, что террористическая Россия готова к переговорам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин похвалил китайский мирный план о прекращении войны в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0CLuojny8N6rrGf8z1xjCmD3iFXJvQyVQaLu3t4XWTH3TjLGoWPg8opJoF5bfUmebl
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