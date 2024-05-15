Зачем Путин заговорил о мире: что срочно хочет получить кремлевский диктатор

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин дал интервью китайскому агентству "Синьхуа". В нем он дал высокую оценку китайскому так называемому мирному плану относительно урегулирования "кризиса" в Украине. При этом, суть мирной инициативы Пекина состоит в том, чтобы начать переговоры между Киевом и Кремлем без вывода российских войск и сохранении ситуации по линии фронта, которая будет на момент переговоров.
Владимир Путин
То есть, подчеркивает Коваленко, предложение Китая целиком и полностью отвечает интересам террористической России. Ведь тогда она сможет сохранить за собой захваченные территории и получить передышку, которую использует для того, чтобы восстановить свой потенциал.
После этого, как считает Коваленко, через год или два Россия пойдет на Украину войной с новой силой. Но пока, добавляет эксперт, Кремлю очень нужна передышка.
В этом контексте Коваленко говорит, что наступление, которое РФ начала в конце прошлого года, принесло ей очень ощутимые потери, и это при весьма спорных результатах этой наступательной кампании. Сейчас, добавляет эксперт, активность России продолжается с помощью показушных действий на Харьковщине.
То есть, отмечает Коваленко, весь мир видит, что украинцы не боятся бить вглубь российской территории, а оккупанты против таких ударов практически беззащитны.
Кроме того, подчеркивает эксперт, кремлевский диктатор также срочно нуждается в пауза и информационной перезагрузке. Ему, как считает Коваленко, нужен хотя бы год информационной тишины.
Именно поэтому, добавил Коваленко, кремлевский диктатор и делает заявления о том, что террористическая Россия готова к переговорам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Путин похвалил китайский мирный план о прекращении войны в Украине.
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