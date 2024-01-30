Зачем Путину Украина: что сказал глава ЦРУ

Китай и Россия являются серьезными геополитическими вызовами для мира, в котором США не обладают неоспоримым преимуществом. Об этом в публикации для издания Foreign Affairs пишет глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, передает портал "Комментарии".

Бернс прокомментировал войну РФ в Украине. Фото из открытых источников

Уильям Бернс назвал вторжение РФ в Украину провальными. Он считает, что из-за войны Россия превращается в экономического вассала Китая.

По мнению главы ЦРУ, российский диктатор Владимир Путин стремится контролировать Украину, так как считает, что без Украины Россия не может быть "великой державой", а он лично — "великим российским лидером". Однако, считает Бернс, вмешательство в Украину обернулось для России провалом.

Глава ЦРУ отметил, что ключ к успеху в противостоянии с РФ лежит в сохранении западной поддержки Украины, что позволит Киеву защитить суверенитет и восстановиться, а также столкнуть Россию "с непреодолимыми издержками путинской глупости".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".