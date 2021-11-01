Зачем россияне принесли тело женщины в здание горисполкома

В Краснодарском крае мужчины решили принести тело покойницы в здание городского исполнительного комитета Тимашевска, потому что у них требовали значительную сумму за транспортировку трупа и прием в местный морг. Об этом сообщает УНИАН.

Мужчина возмутился ценами на ритуальные услуги, фото из открытых источников

Известно, что россияне таким образом выразили свой протест против сумм за транспортировку тел покойников в морг. Поэтому они решили принести тело в администрацию, чтобы чиновники помогли перевезти труп в морг.

За прием тела и их транспортировку работники местного морга у родственника умершей требовали 7 тысяч рублей, такая цена установлена на услуги для жителей города. Сообщается, что тело женщины принесли на носилках. Инициатором поступка стал владелец ритуальной фирмы Роман, у которого умерла тетя.



Также известно, что в моргах Краснодара и Красноармейского района принимать тело родственникам было отказано. У мэрии родственников с носилками встретил помощник администрации и пообещал решить проблему.

После того, как тело занесли внутрь здания, чиновник вызвал полицию. В сопровождении офицеров морг все же принял тело, и похороны состоялись. У Романа из-за волнения произошел сердечный приступ, его забрала "скорая". Мужчина так и не смог провести в последний путь тетю.



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