logo

BTC/USD

62055.08

ETH/USD

4299.49

LTC/USD

194.29

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Зачем россияне принесли тело женщины в здание горисполкома
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем россияне принесли тело женщины в здание горисполкома

Тело женщины таки увезли в морг

сегодня, 09:25
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Краснодарском крае мужчины решили принести тело покойницы в здание городского исполнительного комитета Тимашевска, потому что у них требовали значительную сумму за транспортировку трупа и прием в местный морг. Об этом сообщает УНИАН.

Зачем россияне принесли тело женщины в здание горисполкома

Мужчина возмутился ценами на ритуальные услуги, фото из открытых источников

Известно, что россияне таким образом выразили свой протест против сумм за транспортировку тел покойников в морг. Поэтому они решили принести тело в администрацию, чтобы чиновники помогли перевезти труп в морг.

За прием тела и их транспортировку работники местного морга у родственника умершей требовали 7 тысяч рублей, такая цена установлена на услуги для жителей города. Сообщается, что тело женщины принесли на носилках. Инициатором поступка стал владелец ритуальной фирмы Роман, у которого умерла тетя.

Также известно, что в моргах Краснодара и Красноармейского района принимать тело родственникам было отказано. У мэрии родственников с носилками встретил помощник администрации и пообещал решить проблему.

После того, как тело занесли внутрь здания, чиновник вызвал полицию. В сопровождении офицеров морг все же принял тело, и похороны состоялись. У Романа из-за волнения произошел сердечный приступ, его забрала "скорая". Мужчина так и не смог провести в последний путь тетю.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львовской области обнаружили труп мужчины в пруду. Инцидент произошел в селе Малая Вильшанка в Золочевском районе. Сообщается, что в пруду местные обнаружили бездыханное тело мужчины.

Также мы писали, что ребенок после убийства выложил фото трупов в соцсети. Американский школьник с юга страны застрелил всю свою семью, написал об этом на своей странице в сети, добавил фотографии своих убитых родственников. Когда к нему пришли полицейские, он выстрелил в себя.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/russianworld/prinis-trup-rodichki-v-administraciyu-u-rf-cholovik-pishov-na-vidchaydushniy-krok-cherez-brak-groshey-foto-novini-rosiji-11594653.html?_gl=1*1xb3325*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYzNTc1NDYyMC4xNTUuMC4x
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!