Зачем в России создали около 30 частных военных компаний

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Моесеенко Валентина
В России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной, пишут "Комментарии".
В РФ стремительно растет количество частных армий
Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о том, что "Газпром" создал собственную частную военную компанию, которая будет воевать в Украине. Наличие вновь созданных ПИК подтверждает человек, который называет себя старшим охранником "Газпрома". Частная военная компания "Газпром нефть" была создана отдельным указом за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина. Украинская разведка отмечает, что таким образом в РФ продолжается гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии.
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При том что Пригожин позволяет себе, не стесняясь в высказываниях, критиковать власть и оборонный сектор, занять место Путина у Пригожина нет никаких шансов, уверены аналитики.
Но политические амбиции Пригожина велики. Аналитики предполагают, что он может создать собственную партию и провести ее в Госдуму на следующих выборах. Впрочем, борьба за власть у России может выйти на новый уровень. Эксперты уверены, что не за горами мафиозная война между вооруженными структурами за передел власти.
В общей сложности в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И вариант дестабилизации ситуации в стране достаточно высок. Ведь для получения еще большей власти руководство режима будет использовать любые способы — даже незаконные и преступные.
Как писали "Комментарии", стало известно, кто может стать преемником Путина: Появились имена.
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