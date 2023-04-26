Зачем в России создали около 30 частных военных компаний

В России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И, как уверены аналитики, они создаются не для войны с Украиной, пишут "Комментарии".



В РФ стремительно растет количество частных армий

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о том, что "Газпром" создал собственную частную военную компанию, которая будет воевать в Украине. Наличие вновь созданных ПИК подтверждает человек, который называет себя старшим охранником "Газпрома". Частная военная компания "Газпром нефть" была создана отдельным указом за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина. Украинская разведка отмечает, что таким образом в РФ продолжается гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии.

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Российские элиты готовятся к тому моменту, когда либо Путин, либо кто-то другой начнет выбирать себе преемника и вообще начнется процесс передачи власти. И в эти времена — мы еще не знаем, какие они будут военные, мирные или другие — иметь свою частную военную компанию, наверное, это дополнительный козырь для того, чтобы отстаивать свою позицию", — считает автор ТГ-канала Faridaily и рассылки "Объяснительная записка” Максим Товкайло.

При том что Пригожин позволяет себе, не стесняясь в высказываниях, критиковать власть и оборонный сектор, занять место Путина у Пригожина нет никаких шансов, уверены аналитики.

“Влияние Пригожина также не нужно переоценивать. Когда я читаю, что это вероятный преемник, который он управляет государством, это полная чушь. Это человек, который выполняет отдельные поручения по заданию ФСБ, Путина и т.д.”, — считает Товкайло.

Но политические амбиции Пригожина велики. Аналитики предполагают, что он может создать собственную партию и провести ее в Госдуму на следующих выборах. Впрочем, борьба за власть у России может выйти на новый уровень. Эксперты уверены, что не за горами мафиозная война между вооруженными структурами за передел власти.

“Многие губернаторы в РФ, гауляйтер Крыма Аксенов создал свою частную компанию. Скорее всего, россияне ощущают, что в России будут какие-то перемены, и для того, чтобы как-то можно было защитить либо свою собственность, либо свои политические интересы. По большому счету, это очень похоже на 90-е”, — сказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман .

В общей сложности в России насчитывается уже около 30 частных военных компаний. И вариант дестабилизации ситуации в стране достаточно высок. Ведь для получения еще большей власти руководство режима будет использовать любые способы — даже незаконные и преступные.

Как писали "Комментарии", стало известно, кто может стать преемником Путина: Появились имена.