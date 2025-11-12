Зафиксированы многочисленные взрывы и пожары: в ВСУ раскрыли детали ночного удара по важному заводу в РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил ночные удары по заводу "Ставролен" в Буденовске Ставропольского края РФ. Кроме того, поражен склад боеприпасов врага на территории временно оккупированной Донецкой области.

Взрывы в РФ. Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, удар по инфраструктуре российского ООО "Ставролен" должен снизить возможности производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

"Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии России. Среди прочего производит и составные части к БПЛА", — сообщили в Генштабе ВСУ.

В районе завода были зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Последствия удара еще уточняются.

Поражен также склад боеприпасов в населенном пункте Новый Свет на временно оккупированной территории Донецкой области. Там фиксировались взрывы. Нанесенный врагу ущерб уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — добавили в Генштабе.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский проинформировал об эффективности сбивания вражеских беспилотников новыми перехватчиками. По его словам, с начала ноября этими средствами уничтожено более 150 российских целей.

Президент заверил, что Украина обязательно продолжит развивать технологию дронов-перехватчиков и обучать соответствующие экипажи.