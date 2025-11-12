logo_ukra

Зафіксовано численні вибухи та пожежі: у ЗСУ розкрили деталі нічного удару по важливому заводу в РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зафіксовано численні вибухи та пожежі: у ЗСУ розкрили деталі нічного удару по важливому заводу в РФ

Українські військові підтвердили удари важливому російському заводу та складу боєприпасів ворога

12 листопада 2025, 11:54
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив нічні удари по заводу "Ставролєн", що у Будьоновську Ставропольського краю РФ. Окрім того, уражено склад боєприпасів ворога на території тимчасово окупованої Донецької області. 

Зафіксовано численні вибухи та пожежі: у ЗСУ розкрили деталі нічного удару по важливому заводу в РФ

Вибухи в РФ. Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу, удар по інфраструктурі російського ТОВ "Ставролєн"  має знизити можливості виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу країни-агресора.

"Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

У районі заводу було зафіксовано численні вибухи та пожежу. Наслідки удару ще уточнюються.

Уражено також склад боєприпасів у населеному пункті Новий Світ на тимчасово окупованій території Донецької області. Там фіксували вибухи. Завдані ворогу збитки уточнюються. 

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський поінформував про ефективність збиття ворожих безпілотників новими дронами-перехоплювачами. За його словами, з початку листопада цими засобами знищено вже понад 150 російських цілей. 

Президент запевнив, що Україна обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів та навчати відповідні екіпажі.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31322
