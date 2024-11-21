Загадочное исчезновение Путина: куда пропал российский диктатор

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин в последнее время избегает публичных мероприятий. Кремль создает видимость его активной работы из-за использования устаревших материалов о встречах. Практика публикации "законсервированных" отчетов в России не нова, но в этот раз задержка в публикациях составляет нескольких недель, утверждает ресурс Faridaily.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По данным Faridail, последнее публичное появление Путина произошло 7 ноября на Валдайском форуме. После этого в Кремле публиковали "материалы-консервы" о встречах, которые, вероятно, прошли значительно раньше.
Например, 12 ноября в Кремле сообщили, что российский диктатор встретился с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, где Путин якобы говорил о подготовке к бюджету. Однако такой отчет был внесен в Госдуму в сентябре, а бюджет был одобрен в первом чтении в конце октября. Также в Кремле заявили о встрече Путина с руководителем фракции "Новых людей" Алексеем Нечаевым, которая якобы произошла 19 ноября, а разговор касался поддержки бюджета в первом чтении, хотя тот уже был принят за несколько дней до этого.
Faridaily также подвергает сомнению правдивость официального отчета о встрече Путина с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, которая состоялась в тот же момент, когда российский политик выступал в нижней палате парламента РФ.
Интересно, что исчезновение Путина совпало с усилением международного давления и новыми решениями по Украине, в частности, с решением США позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS.
Это не первый раз, когда Путин исчезает из публичного пространства. Чаще всего это происходило после начала пандемии коронавируса, которую Путин провел преимущественно в своих резиденциях. Кроме того, российский диктатор надолго пропадал в начале Курской операции, а также после "выборов" в России, когда глава Кремля две недели не появлялся в публичном пространстве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ опубликовали план Путина разделить Украину на три части.
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