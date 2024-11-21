Загадочное исчезновение Путина: куда пропал российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время избегает публичных мероприятий. Кремль создает видимость его активной работы из-за использования устаревших материалов о встречах. Практика публикации "законсервированных" отчетов в России не нова, но в этот раз задержка в публикациях составляет нескольких недель, утверждает ресурс Faridaily.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным Faridail, последнее публичное появление Путина произошло 7 ноября на Валдайском форуме. После этого в Кремле публиковали "материалы-консервы" о встречах, которые, вероятно, прошли значительно раньше.

Например, 12 ноября в Кремле сообщили, что российский диктатор встретился с главой фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, где Путин якобы говорил о подготовке к бюджету. Однако такой отчет был внесен в Госдуму в сентябре, а бюджет был одобрен в первом чтении в конце октября. Также в Кремле заявили о встрече Путина с руководителем фракции "Новых людей" Алексеем Нечаевым, которая якобы произошла 19 ноября, а разговор касался поддержки бюджета в первом чтении, хотя тот уже был принят за несколько дней до этого.

Faridaily также подвергает сомнению правдивость официального отчета о встрече Путина с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, которая состоялась в тот же момент, когда российский политик выступал в нижней палате парламента РФ.

Интересно, что исчезновение Путина совпало с усилением международного давления и новыми решениями по Украине, в частности, с решением США позволить Киеву наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS.

"Где находится Путин в эти тревожные дни, когда война с Украиной выходит на новый виток эскалации, и что он делает, знает, судя по всему, только его охрана и узкий круг приближенных", — пишет Faridaily.

Это не первый раз, когда Путин исчезает из публичного пространства. Чаще всего это происходило после начала пандемии коронавируса, которую Путин провел преимущественно в своих резиденциях. Кроме того, российский диктатор надолго пропадал в начале Курской операции, а также после "выборов" в России, когда глава Кремля две недели не появлялся в публичном пространстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ опубликовали план Путина разделить Украину на три части.