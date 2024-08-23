Заговор как против Гитлера: когда российские элиты отстранят Путина от власти

Объявление новой волны мобилизации в России может стать катализатором серьезных негативных последствий для режима Владимира Путина, об этом в интервью "Главреду" заявил социолог Игорь Эйдман. По его словам, недовольство правящей верхушки Российской Федерации все больше растет из-за продолжающейся войны и тупиковой ситуации, в которую страну завел Кремль. Это недовольство может перерасти в сговор против диктатора, уверен эксперт.

Владимир Путин

Эйдман говорит, что сейчас правящие элиты не спешат действовать, пока Путин удерживает контроль над ситуацией на фронте. Однако объявление мобилизации значительно повысит риск заговора. Эйдман приводит пример заговора против Гитлера, зрелого годами среди немецкой военной верхушки, но активизировался лишь тогда, когда Гитлер начал проигрывать войну.

По словам социолога, аналогичный сценарий может повториться и в России. Недовольство Путиным растет на фоне экономических проблем, международной изоляции и других негативных факторов. Это подтверждается даже прослушиваниями, иногда появляющимися в интернете.

"Пока дела у Путина на войне еще более-менее, верхушка реализовывать свои планы не будет. Но как только она поймет, что Путин проиграет войну и ситуация ухудшается, то перейдет к делу. В России все время надеются на авось – авось Трамп придет к власти в США или может Украина вдруг прогнется. Но надежды все никак не воплощаются в жизнь. И мобилизация стала бы сигналом верхушке о том, что война не заканчивается, а ситуация обостряется и ухудшается. решение ситуации бессмысленно", – сказал публицист.

Хотя правящая элита пока не решается на решительные шаги, мобилизация может стать сигналом о том, что ситуация только усугубляется. Это может подтолкнуть их к действиям, направленным на отстранение Путина от власти.

"Пока это только вероятность, но в случае мобилизации вероятность заговора существенно возрастет", – добавил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отношение россиян к Путину ухудшилось.



