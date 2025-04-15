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Ткачик Олеся
Москва обратилась к мировому сообществу с призывом осудить действия украинских властей после недавней массированной атаки беспилотников на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова
По ее словам, заявления украинского руководства о стремлении к мирному урегулированию имеют контраст с якобы продолжающимися атаками. Захарова добавила, что все это якобы свидетельствует о нежелании решать конфликт дипломатическим путём.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что депутат Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Колесник заявил, что армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск. В то же время военный Сергей Наумович показал видео из Курска, на котором четко видно, что взрывы в домах, о которых говорят в РФ, произошли внутри.
"Посмотрите внимательно! В Курске взрывы в домах происходили внутри, а не в результате атаки каких-то дронов. Оператор не знал, что собирает доказательную базу для осуждения режима Путина. Так что "Рязанский сахар — 2", россияне. А наши дроны прилетели четко по военным объектам!" — заявил Наумович.
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