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Захаров устроила истерику и обвинила Украину в преступлениях против человечности: детали

В Росси потребовали от мирового сообщества осудить действия Украины

сегодня, 18:40
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Ткачик Олеся

Москва обратилась к мировому сообществу с призывом осудить действия украинских властей после недавней массированной атаки беспилотников на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захаров устроила истерику и обвинила Украину в преступлениях против человечности: детали

Мария Захарова

"Россия призывает ответственное международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве против мирных жителей и продемонстрировать решительный настрой на то, чтобы положить конец кровавым деяниям банды Зеленского", — заявила Захарова.

По ее словам, заявления украинского руководства о стремлении к мирному урегулированию имеют контраст с якобы продолжающимися атаками. Захарова добавила, что все это якобы свидетельствует о нежелании решать конфликт дипломатическим путём.

"Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений — преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что депутат Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Колесник заявил, что армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск. В то же время военный Сергей Наумович показал видео из Курска, на котором четко видно, что взрывы в домах, о которых говорят в РФ, произошли внутри.

"Посмотрите внимательно! В Курске взрывы в домах происходили внутри, а не в результате атаки каких-то дронов. Оператор не знал, что собирает доказательную базу для осуждения режима Путина. Так что "Рязанский сахар — 2", россияне. А наши дроны прилетели четко по военным объектам!" — заявил Наумович.




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Источник: https://tass.ru/politika/23688145
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