Москва обратилась к мировому сообществу с призывом осудить действия украинских властей после недавней массированной атаки беспилотников на Курскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова

"Россия призывает ответственное международное сообщество осудить преступления нацистского режима в Киеве против мирных жителей и продемонстрировать решительный настрой на то, чтобы положить конец кровавым деяниям банды Зеленского", — заявила Захарова.

По ее словам, заявления украинского руководства о стремлении к мирному урегулированию имеют контраст с якобы продолжающимися атаками. Захарова добавила, что все это якобы свидетельствует о нежелании решать конфликт дипломатическим путём.

"Однако они никого не должны вводить в заблуждение относительно истинных целей и намерений — преступная киевская хунта не настроена урегулировать конфликт дипломатическими методами и по-прежнему одержима навязчивой идеей нанести "стратегическое поражение" нашей стране", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что депутат Госдумы страны-агрессора РФ Андрей Колесник заявил, что армии России следует наносить упреждающие удары по местам запуска украинских беспилотников после атаки ВСУ на Курск. В то же время военный Сергей Наумович показал видео из Курска, на котором четко видно, что взрывы в домах, о которых говорят в РФ, произошли внутри.

"Посмотрите внимательно! В Курске взрывы в домах происходили внутри, а не в результате атаки каких-то дронов. Оператор не знал, что собирает доказательную базу для осуждения режима Путина. Так что "Рязанский сахар — 2", россияне. А наши дроны прилетели четко по военным объектам!" — заявил Наумович.



