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Захарова бурно отреагировала на Саммит мира в Швейцарии

Мария Захарова жалуется, что Россию не пригласили на Саммит мира, а также, что на нем не будут рассматривать другие мирные инициативы, кроме "Формулы мира".

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Саммит мира, который состоится в Швейцарии без России, носит "антироссийский ультиматум". Захарова жалуется, что Запад не намерен учитывать мирные инициативы других стран.

Захарова бурно отреагировала на Саммит мира в Швейцарии

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Во время брифинга Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о Саммите мира в Швейцарии.

"Цель организаторов подобных форумов не достичь мира, а путем обмана, путем махинаций, подтасовок сколотить на базе так называемой формулы Зеленского антироссийскую коалицию и предъявить России некий коллективный ультиматум", – говорит Захарова.

Представитель МИД РФ повторяет нарративы российской пропаганды и критикует "Формулу мира", которая предусматривает окончание войны, возвращение территорий Украине и наказание России. Кроме того, Захарова жалуется, что на Саммите мира не будут рассмотрены другие мирные инициативы, а только "Формулы мира", которую предлагает Украина.

"Вопреки обещаниям Запада, на так называемой мирной конференции, которая созывается в Швейцарии, никто не собирается учитывать мирные инициативы других стран", – реагирует Захарова.

Напомним, что Саммит мира в Швейцарии состоится 15-16 июня в городе Бюргеншток, куда будут приглашены представители десятков стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на инициативу Китая ввести международную мирную конференцию по войне в Украине. Главным событием должно было би стать приглашение Украины и России, а также рассмотрение всех существующих мирных инициатив.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, сделавшем новое заявление о войне в Украине, где призвал идти к мирным переговорам.



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