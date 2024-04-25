Захарова бурно отреагировала на Саммит мира в Швейцарии

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Саммит мира, который состоится в Швейцарии без России, носит "антироссийский ультиматум". Захарова жалуется, что Запад не намерен учитывать мирные инициативы других стран.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Во время брифинга Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о Саммите мира в Швейцарии.

"Цель организаторов подобных форумов не достичь мира, а путем обмана, путем махинаций, подтасовок сколотить на базе так называемой формулы Зеленского антироссийскую коалицию и предъявить России некий коллективный ультиматум", – говорит Захарова.

Представитель МИД РФ повторяет нарративы российской пропаганды и критикует "Формулу мира", которая предусматривает окончание войны, возвращение территорий Украине и наказание России. Кроме того, Захарова жалуется, что на Саммите мира не будут рассмотрены другие мирные инициативы, а только "Формулы мира", которую предлагает Украина.

"Вопреки обещаниям Запада, на так называемой мирной конференции, которая созывается в Швейцарии, никто не собирается учитывать мирные инициативы других стран", – реагирует Захарова.

Напомним, что Саммит мира в Швейцарии состоится 15-16 июня в городе Бюргеншток, куда будут приглашены представители десятков стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на инициативу Китая ввести международную мирную конференцию по войне в Украине. Главным событием должно было би стать приглашение Украины и России, а также рассмотрение всех существующих мирных инициатив.

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, сделавшем новое заявление о войне в Украине, где призвал идти к мирным переговорам.