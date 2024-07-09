Захарова истерически реагирует на санкции: что не понравилось спикеру МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на недавние жалобы российских ученых, заявивших, что авторитетное научное издание Nature отказывается публиковать их материалы из-за санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова обвинила британский журнал Nature в "национализме" и заявила, что у Великобритании якобы есть проявления расизма.

"Национализм чистой воды. Британская империя исторически страдала расистскими проделками", — сказала Захарова.

Таким образом, представитель МИД РФ отреагировала на запрет научного журнала Nature публиковаться российским ученым, если у них в профиле присутствует упоминание о Московском физико-техническом институте (МФТИ), находящемся под санкциями США. Если российские ученые уберут эту информацию, британский журнал допустит их публикации.

Московский физико-технический институт попал под санкции США и ряда других стран в 2021 году. Детали из-за которых США внесли МФТИ в санкционный список не сообщались, однако официальной причиной стала "деятельность, противоречащая интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова не впервые обвиняет организацию в нацизме из-за санкций против России. В начале марта спикер МИД РФ раскритиковала МОК из-за ограничения для российских спортсменов.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на новые санкции против России. Представитель администрации Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет пытаться обойти новые ограничения.