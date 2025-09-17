Официальная представительница МИД России Мария Захарова в эфире с российскими пропагандистами заявила, что действия хорватских властей в отношении крымского борца-изменника Эмина Сефершаева являются проявлением нацизма.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Сефершаева включили в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира в Загребе, однако позже власти Хорватии аннулировали его визу.

Впоследствии руководитель прессслужбы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян заявил, что 27-летний спортсмен был задержан и доставлен в полицейское отделение. В то же время он уточнил, что "депортации удалось избежать, была достигнута договоренность, что Сефершаева передадут Сербии, откуда он поедет в Россию".

"Это нацизм", – высказалась Захарова.

Сефершаев – крымский татарин, родился в 1998 году в Симферополе, уже в независимой Украине. После аннексии Крыма он решил выступать на международных соревнованиях за Россию – страну, среди прочего совершившую геноцид крымских татар.

Борец также поддержал российскую агрессию против Украины. Он участвовал в пропагандистском турнире "Мемориал героя России генерала Кутузова", посвященном военному преступнику, уничтоженному украинскими защитниками.

Победив на этих соревнованиях, Сефершаев охотно фотографировался на фоне изображения Кутузова и с гордостью носил медаль с его портретом.

Кроме того, он неоднократно появлялся в российских пропагандистских медиа, а в Instagram даже указал геолокацию "Россия, Крым, Симферополь" на одном из своих фото.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская сторона обвинила Украину в якобы умышленном обстреле мирного населения, в том числе детей, заявив об атаке на детскую площадку в донецком парке "Гулливер". Такую информацию распространило государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент "свидетельством стремления Киева к эскалации" и попыткой сорвать потенциальный мирный процесс. По ее словам, Россия оставляет за собой право на так называемый "адекватный ответ" на подобные действия со стороны Украины.