Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі з російськими пропагандистами заявила, що дії хорватської влади стосовно кримського борця-зрадника Еміна Сефершаєва є проявом нацизму.

Марія Захарова (фото з відкритих джерел)

Сефершаєва включили до складу збірної Росії з греко-римської боротьби для участі у чемпіонаті світу в Загребі, однак пізніше влада Хорватії анулювала його візу.

Згодом керівник пресслужби Федерації спортивної боротьби Росії Тигран Аванян заявив, що 27-річного спортсмена затримали та доставили до поліцейського відділку. Водночас він уточнив, що "депортації вдалося уникнути, було досягнуто домовленості, що Сефершаєва передадуть Сербії, звідки він поїде до Росії".

"Це нацизм", – висловилася Захарова.

Сефершаєв – кримський татарин, народився 1998 року у Сімферополі, вже в незалежній Україні. Після анексії Криму він вирішив виступати на міжнародних змаганнях за Росію – країну, яка серед іншого вчинила геноцид кримських татар.

Борець також підтримав російську агресію проти України. Він брав участь у пропагандистському турнірі "Меморіал героя Росії генерала Кутузова", присвяченому воєнному злочинцю, знищеному українськими захисниками.

Отримавши перемогу на цих змаганнях, Сефершаєв охоче фотографувався на фоні зображення Кутузова та з гордістю носив медаль із його портретом.

Крім того, він неодноразово з’являвся у російських пропагандистських медіа, а в Instagram навіть зазначив геолокацію "Росія, Крим, Сімферополь" на одному зі своїх фото.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська сторона звинуватила Україну в нібито навмисному обстрілі мирного населення, зокрема дітей, заявивши про атаку на дитячий майданчик у донецькому парку "Гулівер". Таку інформацію поширило державне пропагандистське агентство ТАСС.

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала цей інцидент "свідченням прагнення Києва до ескалації" та спробою зірвати потенційний мирний процес. За її словами, Росія залишає за собою право на так звану "адекватну відповідь" на подібні дії з боку України.