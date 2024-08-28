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Захарова набросилась на Запад с обвинениями: чего боится Россия

Россия боится, что Запад разрешит Украине бить своим оружием по территории РФ

сегодня, 16:28
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад, якобы является спонсором терроризма, когда рассуждает об использовании Киевом своего оружия для ударов по РФ.

Захарова набросилась на Запад с обвинениями: чего боится Россия

Мария Захарова

"Вызывающе нагло демонстрируется так называемая координация этих действий. Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом ее спонсорство", — сказала Захарова во время брифинга.

Она заявила, что западные "кураторы" Киева "с маниакальным неистовством не прекращают толкать своих киевских марионеток к продолжению безумной и самоубийственной авантюры ВСУ в Курской области".

В этом контексте Захарова вспомнила слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что снятия ограничений на использование возможностей против российских военных приведет к укреплению самообороны Украины, спасению жизней, сокращению разрушений в Украине, продвижению миротворческих усилий.

По мнению Захаровой, еще агрессивнее высказалась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так, она заявила, что "подходы Вашингтона позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы".

"Теперь же глава оборонного ведомства США якобы намерен обсудить с украинской стороной, планирует ли ВСУ удерживать, как это было сформулировано, территорию Курской области. Западный официоз буквально все извратил. По сути, договорился до того, что нанесение ВСУ террористических ударов по России, то есть военная агрессия, террор, якобы будут способствовать достижению мира", — указала дипломат.

Все эти заявления, по словам официального представителя МИД РФ, "представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение преступления киевского режима".

"А это и есть то самое пресловутое спонсорство терроризма", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова заявила, что в Курской области якобы воюют "иностранные наемники".




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Источник: https://tass.ru/politika/21707677
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