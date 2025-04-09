Захарова набросилась на Зеленского за «ложь» о трагедии в Кривом Роге

В России обвинили президента Владимира Зеленского "во лжи". В частности, новыми циничными заявлениями отметилась официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова.

Мария Захарова

По ее словам, Зеленский "солгал", когда комментировал "высокоточный" удар российских военных по Кривому Рогу. В РФ продолжают лгать о том, что они ударили не по жилому кварталу города, а по "скоплению военных".

"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге", — заявила во время брифинга Захарова.

Она, как и представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, обвинили в трагедии в Кривом Роге украинских военных и ПВО, которую "разместили в жилом квартале".

"Все, что могло произойти вокруг пораженного объекта, — это результат практики размещения киевским режимом систем ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение, я имею в виду применение со стороны ВСУ систем ПВО, ведущее к гибели гражданского населения", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о чем-то подобном накануне заявил представитель РФ в Совбезе ООН Небензя. Он утверждает, что РФ "высокоточным" ударом уничтожила более 80 украинских военных и "наемников", которые находились на совещании в ресторане "Магеллан". При этом ответственными за убийство украинских детей он назвал украинских военных.

Также "Комментарии" рассказывали, что появилось видео из камер наблюдения ресторана "Магеллан" перед "прилетом", на котором четко видно, что в ресторане военных не было. Удар не пришелся по ресторану, его зацепило лишь ударной волной.



