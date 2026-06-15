Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес руководства Франции после их заявлений по поводу разрушений в Киево-Печерской лавре. Дипломатка назвала реакцию Парижа спланированной информационной кампанией.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Мероприятие вместе с киевским режимом сварили очередную фальсификацию — настоящий фейк", — заявила спикер российского МИД, реагируя на осуждение инцидента со стороны Эмманюэля Макрона и главы французской дипломатии Жан-Ноэля Барро.

Захарова возмутилась тем, что европейские политики мгновенно возложили ответственность за пожар на российскую армию и внезапно вспомнили о защите культурных объектов под эгидой ЮНЕСКО. Она озвучила версию оборонного ведомства своей страны.

"По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса "Патриот"", — процитировала она сообщение Минобороны России.

Российская чиновница предположила, что оружие могло сработать некорректно из-за того, что иностранные партнеры якобы поставляют Украине боеприпасы с истекшим сроком годности.

При этом Захарова упрекнула западных лидеров за многолетнее игнорирование ситуации вокруг православной церкви в Украине и якобы применение насилия в отношении религиозной общины. Она добавила, что статус всемирного наследия раньше никого в Европе не беспокоил, как и нападения на объекты на подконтрольных РФ территориях.

"Ничего не сказали и об атаке, настоящей, а не вымышленной, на музей обороны Севастополя", — отметила представитель МИД, напомнив, что создатель главной панорамы Франц Рубо имел французские корни.

Дипломатка подытожила, что французские власти сознательно умалчивают реальные события, в том числе недавние человеческие жертвы в Старобельске. По ее словам, европейским лидерам гораздо легче оперативно распространять обвинения в адрес Москвы, чем признать свою причастность к гибели мирного населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в странские силы противовоздушной обороны недавно ужесточили свои возможности благодаря новой поставке от международных партнеров. Об этом сообщил Глава государства Владимир Зеленский во время посещения Киево-Печерской лавры, потерпевшей разрушения в результате очередных российских обстрелов.