Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкою критикою на адресу керівництва Франції після їхніх заяв щодо руйнувань у Києво-Печерській лаврі. Дипломатка назвала реакцію Парижа спланованою інформаційною кампанією.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Захід разом із київським режимом зкуховарили чергову фальсифікацію — справжній фейк", — заявила спікерка російського МЗС, реагуючи на засудження інциденту з боку Емманюеля Макрона та очільника французької дипломатії Жан-Ноеля Барро.

Захарова обурилася, що європейські політики миттєво поклали відповідальність за пожежу на російську армію та раптово згадали про захист культурних об'єктів під егідою ЮНЕСКО. Натомість вона озвучила версію оборонного відомства своєї країни.

"За підтвердженими даними, комплекс будівель Києво-Печерської лаври був уражений ракетою американського зенітного ракетного комплексу "Патріот"", — процитувала вона повідомлення Міноборони Росії.

Російська чиновниця припустила, що зброя могла спрацювати некоректно через те, що іноземні партнери нібито постачають Україні боєприпаси із закінченим терміном придатності.

При цьому Захарова дорікнула західним лідерам за багаторічне ігнорування ситуації навколо православної церкви в Україні та нібито застосування насильства щодо релігійної громади. Вона додала, що статус всесвітньої спадщини раніше нікого в Європі не турбував, як і напади на об'єкти на підконтрольних РФ територіях.

"Нічого не сказали і про атаку, справжню, а не вигадану, на музей оборони Севастополя", — зазначила представниця МЗС, нагадавши, що творець головної панорами Франц Рубо мав французьке коріння.

Дипломатка підсумувала, що французька влада свідомо замовчує реальні події, зокрема нещодавні людські жертви у Старобільську. За її словами, європейським лідерам набагато легше оперативно поширювати звинувачення на адресу Москви, ніж визнати власну причетність до загибелі мирного населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські сили протиповітряної оборони нещодавно посилили свої спроможності завдяки новому постачанню від міжнародних партнерів. Про це повідомив Глава держави Володимир Зеленський під час відвідування Києво-Печерської лаври, яка зазнала руйнувань внаслідок чергового російського обстрілу.