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Захарова обозвала Украину «бандитской хунтой» и рассказала, что ее действия аннулируют

Россия отказывается от переговоров с Украиной после ее операции в Курской области

сегодня, 15:47
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Ткачик Олеся

Атака украинских войск на Курскую область аннулировала возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом, заявила в ходе брифинга спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Захарова обозвала Украину «бандитской хунтой» и рассказала, что ее действия аннулируют

Мария Захарова

Она заявила, в власти Украины долгое время рассуждали о необходимости "усилить переговорные позиции". В то же время, отметила российский дипломат, официальный Киев якобы предпочитал оставлять без ответа вопрос о том, кто вообще захочет с ним о чем-либо договариваться после нападения на российское приграничье.

"Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой", — подчеркнула Захарова.

Спикер МИД РФ также заявила, что атака на Курскую область якобы была санкционирована западными партнерами Киева. Как отметила официальный представитель, даже сейчас эта операция якобы проходит при полной поддержке со стороны США и их союзников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил , что после прорыва российской границы и боев в Курской области Кремль не собирается идти на переговоры до "полного разгрома врага". По его словам, в последнее время якобы была возможность переговоров, однако теперь она исчезла.

При этом эксперты отмечают, что Медведев не предлагает ничего нового, только повторяет то, что уже было сказано. По их словам, он может делать громкие заявления, но важные стратегические и геополитические вопросы озвучиваются только по указаниям Кремля, передавая это своей многомиллионной аудитории. Российская сторона, будь то Путин, Песков или Медведев, всегда настаивала на том, что переговоры могут начаться только с учетом "текущих реалий на земле", и это не подлежит обсуждению, но сейчас такое требование Кремлю крайне невыгодно.




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