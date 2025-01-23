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Ткачик Олеся
Москва обратилась с призывом к президенту США Дональду Траму "исправить ошибки", которые допустил его предшественник Джо Байденом и его командой в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
При этом она добавила, что всем известно о том, что если ошибки совершают, то их нужно исправлять.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России уже устроили истерику по поводу ультиматума Трампа Путину. В частности, пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Трамп является системным врагом. По его словам, он не имеет права ставить какие-либо ультиматумы "великой России".
Из этого следует, что никакого прекращения войны не будет. Трамп не понимает Путина или очень хорошо понимает и знает, что никаких уступок тот делать не будет, а значит, Трамп сможет сказать, что он играл, но не угадал ни одной буквы и имеет право на решающий приз.
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