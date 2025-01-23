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Захарова обратилась к Трампу с призывом: о чем он

Захарова заявила, что Москва обратилась к Трампу и его администрации с призывом

сегодня, 15:23
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Ткачик Олеся

Москва обратилась с призывом к президенту США Дональду Траму "исправить ошибки", которые допустил его предшественник Джо Байденом и его командой в ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратилась к Трампу с призывом: о чем он

Мария Захарова

"В качестве главы государства их совершал Байден, его администрация — в качестве действующей администрации, чиновники американские совершали, представляя Соединенные Штаты Америки", — сказала Захарова.

При этом она добавила, что всем известно о том, что если ошибки совершают, то их нужно исправлять.

"А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Их исправляют. Поэтому, мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация в Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России уже устроили истерику по поводу ультиматума Трампа Путину. В частности, пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Трамп является системным врагом. По его словам, он не имеет права ставить какие-либо ультиматумы "великой России".

"А главное, либо вы немедленно договоритесь, либо мы введем такие санкции. Какие? Это что с великой Россией можно так разговаривать? Это что мы проигрываем войну? Это что враг стоит у наших ворот?" — проистерил Соловьев.

Из этого следует, что никакого прекращения войны не будет. Трамп не понимает Путина или очень хорошо понимает и знает, что никаких уступок тот делать не будет, а значит, Трамп сможет сказать, что он играл, но не угадал ни одной буквы и имеет право на решающий приз.




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Источник: https://tass.ru/politika/22953479
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