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Ткачик Олеся
РФ не будет вести никаких переговоров с "киевским режимом" после "террористической атаки" Украины на Курскую область, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова
Но, по ее словам, власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским вместо того, чтобы всерьез рассмотреть "наищедрейшее предложение" российской стороны, совершил "кровавую террористическую атаку на Курскую область, ее жителей".
При этом Захарова считает операцию в Курской области "суицидальной" для украинских властей.
В то же время официальный представитель МИД России придумала какие-то "зверства", которые якобы совершают украинские военные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова заявила, что в Курской области якобы воюет много "иностранных наемников". Помимо этого, она набросилась на страны Запада из-за того, что они думают над тем, позволять ли Украине бить их оружием по территории России.
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