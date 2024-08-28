РФ не будет вести никаких переговоров с "киевским режимом" после "террористической атаки" Украины на Курскую область, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова

"В июне этого года президент России, мне кажется, можно даже сказать, проявив добрую волю, выдвинул вполне реалистичные предложения, они были направлены на долгосрочное и справедливое урегулирование", — заявила Захарова.

Но, по ее словам, власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским вместо того, чтобы всерьез рассмотреть "наищедрейшее предложение" российской стороны, совершил "кровавую террористическую атаку на Курскую область, ее жителей".

При этом Захарова считает операцию в Курской области "суицидальной" для украинских властей.

В то же время официальный представитель МИД России придумала какие-то "зверства", которые якобы совершают украинские военные.

"Украинские боевики, иностранные наемники по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Ну, какие тут мирные переговоры в таких условиях, и с кем можно их проводить? Конечно, ни о каких мирных переговорах с террористическим киевским режимом речи быть не может", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Захарова заявила, что в Курской области якобы воюет много "иностранных наемников". Помимо этого, она набросилась на страны Запада из-за того, что они думают над тем, позволять ли Украине бить их оружием по территории России.



