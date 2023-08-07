logo

BTC/USD

29024.47

ETH/USD

1830.83

LTC/USD

82.78

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать»
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать»

Российский представитель МИД критикует Украину за смену советского герба на украинский трезубец.

сегодня, 15:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украина продолжает политику декоммунизации и убирает идеологические символы, установленные во времена СССР. Один из таких символов размещался на монументе "Родина-мать", а именно советский герб, теперь его сняли и заменили украинским символом. На эти изменения резко реагируют в России.

Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать»

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась на процесс декоммунизации в Украине, а именно на замену советского герба на украинский трезубец на монументе "Родина-мать".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В этом суть киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", — критикует в своих соцсетях Захарова удаление советского символа.

На щит "Родина-мать" был поднят украинский герб, однако еще продолжаются работы по его прикреплению. Ожидается, что окончательное завершение работ состоится 23 августа ко Дню государственного флага.

Напомним, что в июле прошлого года в приложении "Дия" провели опрос с участием 780 тыс. украинцев. 85% опрошенных проголосовали за смену советского символа на украинский герб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкульт собирается переименовать монумент "Родина-мать". Известно новое название легендарной скульптуры.

Также "Комментарии" писали, что представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Представитель российского МИД назвала действия Украины "варварскими" и заявила, что все причастные будут наказаны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!