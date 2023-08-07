Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент «Родина-мать»

Украина продолжает политику декоммунизации и убирает идеологические символы, установленные во времена СССР. Один из таких символов размещался на монументе "Родина-мать", а именно советский герб, теперь его сняли и заменили украинским символом. На эти изменения резко реагируют в России.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД России Мария Захарова критически отозвалась на процесс декоммунизации в Украине, а именно на замену советского герба на украинский трезубец на монументе "Родина-мать".

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"В этом суть киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют", — критикует в своих соцсетях Захарова удаление советского символа.

На щит "Родина-мать" был поднят украинский герб, однако еще продолжаются работы по его прикреплению. Ожидается, что окончательное завершение работ состоится 23 августа ко Дню государственного флага.

Напомним, что в июле прошлого года в приложении "Дия" провели опрос с участием 780 тыс. украинцев. 85% опрошенных проголосовали за смену советского символа на украинский герб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минкульт собирается переименовать монумент "Родина-мать". Известно новое название легендарной скульптуры.

Также "Комментарии" писали, что представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру. Представитель российского МИД назвала действия Украины "варварскими" и заявила, что все причастные будут наказаны.