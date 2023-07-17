Захарова отреагировала на взрывы на Крымском мосту: обвинила сразу три страны

Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на ночные взрывы на Крымском мосту. Представительница России заявила, что за этим инцидентом стоят сразу три страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети Захаровой.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В своем заявлении спикер Министерства иностранных дел РФ без каких-либо доказательств обвинила Украину во взрывах на Крымском мосту и назвала украинские власти "террористическими".

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" Сегодняшнюю атаку на Крымский мост совершил киевский режим. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки", — говорит Захарова.

Представитель МИД РФ помимо типичных пропагандистских обвинений в сторону Украины также обвинила еще две страны — США и Великобританию.

"Решение принимаются украинскими чиновниками и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия руководят террористической государственной структурой", — считает Захарова.

Таким образом, по мнению Захаровой за взрывами на Крымском мосту стоит Украина, США и Великобритания.

Напомним, что, несмотря на заявления Марии Захаровой относительно "террористического режима в Киеве", международное сообщество осуждало действия России и называло их террористическими. Россия постоянно атакует объекты гражданской инфраструктуры и убивает мирных жителей Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль отреагировал на удары по Крымскому мосту. Представитель президента РФ Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина по этому инциденту.

Также "Комментарии" писали о реакции Дмитрия Медведева на взрывы на Крымском мосту. Российский политик прямо призывает прибегнуть к "негуманным методам" и атаковать дома гражданских граждан Украины. Кроме того, Медведев заявил о необходимости уничтожить украинское руководство.