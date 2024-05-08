Захарова пригрозила Франции после слов Макрона о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает заявлять, что французские войска могут попасть в Украину. На такие заявления отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила, что военные из Франции станут целями для российской армии в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

В ходе брифинга Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Макрона о создании "стратегической неопределенности" для России. По словам Захаровой, россияне будут считать целями французских солдат на войне в Украине.

"Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, что доказательства этого у Парижа уже есть", — сказала Захарова.

Также Захарова отреагировала на слова Макрона, отметившего, что Франция не находится с Россией в войне.

"В каком состоянии находится французский президент, который делает такие противоречивые заявления и делает такие агрессивные шаги?", — добавила Захарова.

Напомним, что Макрон отреагировал на угрозы из Кремля и заявил, что это свидетельствует о деятельности "стратегии неопределенности", которая заключается в том, чтобы не раскрывать свои планы по войне в Украину, в частности, отправке иностранных солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон назвал два условия, по которым Франция может ввести свои войска на территорию Украины.

Также "Комментарии" писали о словах премьера Литвы Ингриды Шимоните, заявившей о разрешении от правительства направить свои войска в Украину. По ее словам, они ждут запроса на это решение от Украины, который пока не поступал.