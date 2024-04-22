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Захарова пригрозила ударом по Польше и прямым столкновением с НАТО

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что Польша не против размещения американского ядерного оружия на своей территории. По ее словам, места, где его разместят, станут «легитимными целями» для РФ

22 апреля 2024, 17:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Провокационным заявлением, назвала слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное оружие, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. Более того, она заявила, что якобы Варшава уже давно пытается согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия.

Захарова пригрозила ударом по Польше и прямым столкновением с НАТО

Мария Захарова

Захарова заявила, что Варшаве видимо недостаточно того, что она уже и так входит в НАТО. Также спикер российского МИД отметила, что Польша интенсивно участвует в отработке "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям.

"Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны. Польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства",
— заявила Захарова.

При этом, она добавила, что Польша якобы с каждым разом делает все больше и больше для того, чтобы привлечь к себе внимание российского Генштаба.

"Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО",
— заявила Захарова.

Напомним, ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что если в Польше появится американское ядерное оружие, то Минобороны РФ отреагирует на это.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/7900
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