Захарова пригрозила ударом по Польше и прямым столкновением с НАТО

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Ткачик Олеся
Провокационным заявлением, назвала слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное оружие, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. Более того, она заявила, что якобы Варшава уже давно пытается согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия.
Мария Захарова
Захарова заявила, что Варшаве видимо недостаточно того, что она уже и так входит в НАТО. Также спикер российского МИД отметила, что Польша интенсивно участвует в отработке "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям.
При этом, она добавила, что Польша якобы с каждым разом делает все больше и больше для того, чтобы привлечь к себе внимание российского Генштаба.
Напомним, ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что если в Польше появится американское ядерное оружие, то Минобороны РФ отреагирует на это.
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