Захарова пригрозила ударом по Польше и прямым столкновением с НАТО

Провокационным заявлением, назвала слова президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить в стране ядерное оружие, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. Более того, она заявила, что якобы Варшава уже давно пытается согласовать размещение на своей территории американского ядерного оружия.

Мария Захарова

Захарова заявила, что Варшаве видимо недостаточно того, что она уже и так входит в НАТО. Также спикер российского МИД отметила, что Польша интенсивно участвует в отработке "совместных ядерных миссий" Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям.

"Всё это в совокупности ведёт к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны. Польский фактор, безусловно, также учитывался нами и белорусскими друзьями в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства", — заявила Захарова.

При этом, она добавила, что Польша якобы с каждым разом делает все больше и больше для того, чтобы привлечь к себе внимание российского Генштаба.

" Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО",

— заявила Захарова.

Напомним, ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что если в Польше появится американское ядерное оружие, то Минобороны РФ отреагирует на это.



