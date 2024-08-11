Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала удары Украины по территории России, а также отреагировала на бои в Курской области. Представитель МИД РФ заявила, что осуждает действия Украины и пригрозила жестким ответом.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что в ночь на 11 августа Украина нанесла массированный ракетный удар по Курску. По ее словам, российская ПВО сбила часть ракет, однако некоторые обломки попали по жилому дому. Также пресс-секретарь МИД РФ рассказала об атаках на другие российские регионы, в частности Белгородскую, Воронежскую области.

"Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и устрашение мирных жителей", — заявила Захарова.

Кроме того, представительница дипломатического ведомства РФ пригрозила жестким ответом как Украине, так и ее партнерам.

"Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, будут отвечать за них. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ закончила свое пропагандистское выступление с призывом к международным организациям, которые попросила осудить действия Украины.

Отметим, что, несмотря на обвинения России, большинство стран мира считают, что именно Москва виновата в войне в Украине, в том числе и в тех случаях, когда может пострадать российское гражданское население. Западный мир объясняет, что Россия начала свою агрессию против Украины и тем, что Путин в любой момент может закончить войну, если выведет свои войска с оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в ООН жалобу на Украину из-за боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о главном идеологе "русского мира", который составил список врагов Кремля, которых нужно убить.