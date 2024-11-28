Захарова пригрозила ядерным ударом еще одной стране

Представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула, что Россия может применить ядерное оружие в отношении Японии. По словам Захаровой, это связано с тем, что Япония может разместить на своей территории американские ракеты средней дальности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что появление ракет США на территории Японии заставит Россию прибегнуть к "адекватным" шагам ввиду обновленной ядерной доктрины РФ. По ее словам, Япония проводит политику милитаризации страны, что угрожает России.

"Мы видим, что официальный Токио сознательно, в частности, в информационном поле нагнетает ситуацию вокруг Тайваня и, таким образом, пытается оправдать свой курс на форсированную милитаризацию страны, наращивание военно-технического сотрудничества с Вашингтоном", — говорит Захарова.

Также пресс-секретарь МИД РФ сообщила, что Россия "неоднократно предупреждала японскую сторону", что присутствие ракет США средней дальности будет составлять "реальную угрозу безопасности" РФ. Как следствие, Захарова заявила, что Москва будет "вынуждена делать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности".

"О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", – пригрозила Захарова.

Напомним, что Япония и Россия не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Основной причиной этого стал территориальный спор в отношении четырех Курильских островов. Япония называет их своими территориями, а Россия, оккупировавшая эти острова в конце войны, отказывается их возвращать. Формально Япония и Россия не находятся в состоянии войны. Однако из-за отсутствия мирного договора и нерешенных территориальных вопросов их отношения остаются напряженными. Это состояние можно охарактеризовать как "холодный мир" или "война без войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в последние недели российские чиновники активно начали угрожать применить ядерное оружие. Например, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может использовать ядерное оружие из-за дальнобойных атак по РФ. Подобное заявление также сделал бывший президент РФ Дмитрий Медведев, а российский генерал Андрей Гурулев предложил нанести удар по США.