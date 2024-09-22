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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия не будет принимать участие во втором Саммите мира. Тем не менее, говорит военный Кирилл Сазонов, Россию пока действительно никто не приглашал на такие переговоры. По его словам, отдельные представители разных государств говорили о том, что Россию имеет смысл позвать на разговор, но тем не менее, приглашения не было.
Мария Захарова
При этом он подчеркнул, что если тебе не интересно мероприятие и ты не планируешь там быть, зачем вообще про это вспоминать.
Так, Захарова назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", которые хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции"
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова устроила истерику по поводу того, что на Западе хотят заставить РФ выполнять "формулу мира" Зеленского.
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