Захарова прокололась: РФ крайне интересно участвовать во втором саммите мире

Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия не будет принимать участие во втором Саммите мира. Тем не менее, говорит военный Кирилл Сазонов, Россию пока действительно никто не приглашал на такие переговоры. По его словам, отдельные представители разных государств говорили о том, что Россию имеет смысл позвать на разговор, но тем не менее, приглашения не было.

Мария Захарова

"И Украина, как организатор, не приглашала. Отказаться всегда можно после приглашения. Это красиво, гордо и жестко. Но отказываться заранее, когда тебя еще не позвали… выглядит странно. И немного глупо. В стиле "поуговаривайте меня!", — отметил Сазонов.

При этом он подчеркнул, что если тебе не интересно мероприятие и ты не планируешь там быть, зачем вообще про это вспоминать.

"И делать отдельное заявление – чтобы что? А Захарова заморочилась даже в субботу. Но в целом уровень понимания процессов российским МИДом правильный", — отметил Сазонов.

Так, Захарова назвала подготовку второго Саммита мира "очередным проявлением мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", которые хотят "протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции"

"Все так. Да, девочки и мальчики. Хитрые англо-саксы и украинцы хотят вас поиметь. И поимеют. Вы все правильно поняли. А то, что даже пресс-атташе российского МИДа выучила слово "капитуляция" и использует его во время официальных заявлений и в отношении России – вообще правильно. Берите пример с Марии. Учите правильные слова. И украинську мову. Про всяк випадок", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Захарова устроила истерику по поводу того, что на Западе хотят заставить РФ выполнять "формулу мира" Зеленского.



