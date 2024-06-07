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Захарова рассказала, как РФ будет защищаться от Запада и Украины

Спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что РФ будет защищать себя всеми доступными способами. Так она отреагировала на усиление поддержки странами Запада Украины

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова, Россия на фоне угроз из-за украинского "конфликта" будет защищаться всеми доступными способами.

Захарова рассказала, как РФ будет защищаться от Запада и Украины

Мария Захарова

Захарова заявила, что страны Запада якобы сознательно идут на то, чтобы "повысить ставки" в войне в Украине. При этом она подчеркнула, что якобы Соединенные Штаты и Европа "очень боятся", что их планы потерпят поражение.

"Обрушить ситуацию" в России в первые месяцы 2022 года экономически и социально, а также "накачав" Украину своими вооружениями всех видов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, у них не получилось",
- заявила Захарова.

При этом спикер российского МИД отметила, что якобы страны Запада не знают, как им удержать ситуацию в Украине, именно поэтому и "нагнетают обстановку"

"Россия осознает стоящий перед ней вызов и будет защищаться",
— заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористической России категорические не нравится, что западные страны, в том числе Германия и Соединенные Штаты разрешили бить их оружием по территории России, хоть и с определенными ограничениями. Также РФ возмущает инициатива Франции отправить своих военных инструкторов в Украину для того, чтобы тренировать украинских военных.

В связи с этим кремлевский диктатор Владимир Путин даже пригрозил странам Запада некими "ответными мерами". Вероятно, речь идет о поставках оружия враждебным к странам НАТО государствам.

Но, как говорят эксперты, правда в том, что если бы у Путина были возможности совершить эти самые "ответные действия", то он уже что-то бы сделал, а не просто говорил о своих намерениях.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/07/23194597.shtml?updated
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