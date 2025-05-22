Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на слова президента США Дональда Трампа о том, что нужно как можно быстрее прекратить кровопролитие в Украине. По ее мнению, такие слова американского президента вызывают уважение.

Мария Захарова

Захарова заявила, что впервые за 10 лет истории Соединенных Штатов в стране появился лидер, который озвучил словосочетание "первопричина кризиса".

Дипломат страны-агрессора отметила, что ранее подобного не делал никто из госсекретарей, хотя им платят зарплату за то, чтобы они изучали историю конфликта.

"Поэтому, конечно, его заявления вызывают внимание и уважение в той части, в которой они касаются необходимости завершить чудовищное кровопролитие, которое было начато, как он сам сказал, предыдущей администрацией, назвав вещи своими именами", — добавила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия постоянно говорит о неких первопричинах конфликта в Украине. В Кремле утверждают, что якобы вынуждены были напасть на Украину, чтобы защитить свои границы от продвижения НАТО. Но правда в том, что Украину никто не собирался брать в Альянс, в отличие от Финляндии и Швеции.

При этом эксперты отмечают, что надо четко понимать, что Дональду Трампу абсолютно безразлично то, почему началась война в Украине, кто ее начал и сколько людей погибает здесь или там. В вопросе России Трамп носитель всех возможных клише, многие десятилетия существовавших у части американских элит.

В отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Кроме того, он добавляет, что республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по отношению к России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко демонстрировать это Трампу.



