Уже даже республиканцы хватаются за голову: что учудил Трамп

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Ткачик Олеся
Надо четко понимать, что Дональду Трампу абсолютно безразлично то, почему началась война в Украине, кто ее начал и сколько людей погибает здесь или там, отметил политолог Юрий Богданов.
Трамп и Путин
При этом, по его словам, в вопросе России Трамп носитель всех возможных клише, многие десятилетия существовавших у части американских элит.
По его убеждению, в отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Его несуразная попытка протиснуть Владимира Зеленского помогла Украине вовлечь в процесс взаимодействия с Трампом европейских лидеров, говорит эксперт. Кроме того, он добавляет, что республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по отношению к России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко демонстрировать это Трампу.
При этом он добавил, что модель рассказывать Трампу, что Путин убивает детей и женщин, что Россия агрессор, он должен подумать о репутации США и все это бессмысленно, потому что ему просто безразлично.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего на самом деле Трамп хочет от Путина.
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