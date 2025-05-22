Уже даже республиканцы хватаются за голову: что учудил Трамп

Надо четко понимать, что Дональду Трампу абсолютно безразлично то, почему началась война в Украине, кто ее начал и сколько людей погибает здесь или там, отметил политолог Юрий Богданов.

Трамп и Путин

При этом, по его словам, в вопросе России Трамп носитель всех возможных клише, многие десятилетия существовавших у части американских элит.

"Единственное, что удерживает Трампа от слияния с Путиным в экстазе – это объективная реальность. К примеру, что Путин не собирается брататься из США против Китая. Кончать войну он тоже не собирается, пока может ее продолжать. Ибо выход из войны – это невероятные риски для его системы и его лично. Начинать войну было невероятным риском, а завершать – еще больше. А проклятые украинцы просто не хотят умирать почему-то", – отметил эксперт.

По его убеждению, в отношениях с Путиным Трамп выглядит слабым. Его несуразная попытка протиснуть Владимира Зеленского помогла Украине вовлечь в процесс взаимодействия с Трампом европейских лидеров, говорит эксперт. Кроме того, он добавляет, что республиканцы смотрят на неодобрение слабой позиции по отношению к России даже среди своих избирателей и начинают очень мягко демонстрировать это Трампу.

"Собственно, все это и есть единственный путь к его "сердцу". Демонстрировать, осторожно, что его позиция по отношению к Путину — жалкая, а Путин на самом деле его динамит и переместил во френдзону. Как точно писал один из иностранных обозревателей, у Трампа есть три модели дальнейшего поведения: удвоить усилия, чтобы завоевать любимого, забить на все, обидеться и мстить объекту восхищения. Возможно, он пройдет через все три", – говорит Богданов.

При этом он добавил, что модель рассказывать Трампу, что Путин убивает детей и женщин, что Россия агрессор, он должен подумать о репутации США и все это бессмысленно, потому что ему просто безразлично.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего на самом деле Трамп хочет от Путина.



