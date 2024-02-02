Захарова разразилась претензиями в адрес Эквадора из-за помощи Украине российской техникой

Представитель МИД России Мария Захарова разразилась гневом из-за решения Эквадора передать США российскую технику, которую впоследствии получит Украина. Как пишет издание, речь идет о "металлом", который в январе эквадорское правительство решило обменять у Вашингтона на современное американское оборудование стоимостью 200 млн долларов.

У РФ не спросили разрешения

"Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить его силы на поле боя против России", — пишет агентство.

Вместе с тем Захарова заявила, что РФ была против такого "кольцевого обмена".

"Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны",

– сказала она.

Захарова пожаловалась, что никто не спрашивал Россию, прежде чем об этом договариваться.

"

Столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне,

– заявила Захарова.

Кроме того, Захарова заявила, что Эквадор не получит техники от американцев.

Вместе с тем власти Эквадора подтвердили, что Москва не рекомендовала обмениваться оборудованием США, но там считают, что все равно имели право это сделать.

Напомним, "Комментарии" писали, что в декабре 2023 года президент Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Эквадор и встретился с президентом Даниэлем Нобоа. Владимир Зеленский высоко оценил позицию Эквадора в поддержку резолюций международных организаций по осуждению российского вторжения в Украину. Он предложил эквадорской стороне присоединиться к имплементации Украинской формулы мира и принять участие в следующей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике в январе 2024 года.

Во время встречи президенты обменялись мнениями о вызовах, возникающих из-за дестабилизации ситуации в разных частях света. Собеседники также обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора, в частности в сфере безопасности, цифровизации, торговли сельскохозяйственной продукцией.

Также "Комментарии" писали, что несколько лет назад Украина подписала с Эквадором соглашение о безвизовом режиме.