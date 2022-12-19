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Захарова с истерикой пригрозила Греции из-за вероятной передачи Украине С-300

Недавно в Греции заявили, что могут передать Украине комплексы С-300, если США разместят вместо них свои ЗРК Patriot на Крите

сегодня, 18:17
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Автор:

Лиля Воробьева

Представитель МИД РФ Мария Захарова снова издала новое заявление с угрозами из-за военной помощи Украине. Через вероятную передачу нашей стране с Грецией систем противовоздушной обороны С-300. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны-агрессорки.

Захарова с истерикой пригрозила Греции из-за вероятной передачи Украине С-300

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарова заявила, что РФ считает "провокационными" и "враждебными" заявления о поставках Украине С-300 и других средств ПВО российско-советского образца.

Кроме этого, она обвинила Грецию в "преступной войне против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных проживающих там этнических греков". Если страна решит дать Украине оружие.

В заключение Захарова напомнила Греции о существовании "российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставках продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года", запрещающих стране реэкспорт поставленной российской военной техники третьей стороне без согласия РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин решил раздаривать крымские земли. Президент России Владимир Путин издал распоряжение, по которому отличившимся участникам войны рекомендуется безвозмездно выдавать земельные наделы. Издание "Осторожно, новости" опубликовало копию документа, подписанного президентом Российской Федерации. Согласно распоряжению Путин решил дарить землю в Подмосковье, Крыму и Севастополе военным, награжденным за заслуги на войне, ветеранам боевых действий, родственникам погибших. Указ подписан 19 декабря. Вместе с тем военные Российской Федерации продолжают укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Крыма.



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